رسائل نارية من معتز إينو إلى حسين لبيب

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وجه معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق، رسائل نارية إلى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وذلك بسبب تأخر صرف مستحقات اللاعبين.

وكان لاعبو الزمالك، رفضوا النزول للتدريبات الثلاثاء الماضي، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وقال معتز إينو، لحسين لبيب، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«بتعطي وعود للاعبي الزمالك بناءً على إيه وأنت لا تنفذها».

وأضاف : «يجب أن تكون صريحًا مع اللاعبين، عندما تعطي لهم وعدًا يجب أن يتم تنفيذه، اذا لم يكن هناك فلوس في النادي، يجب عليك ان تكون صريحًا معهم، بدلاً من إعطاء وعود زائفة».

وواصل : «كرة القدم حاليًا احتراف، واللاعبون لديهم مستلزمات أسرية، لذلك كل لاعب يبحث عن مستحقاته، اللي معهوش ميلزموش»، مضيفا :«لن تستطيع محاسبة اللاعبين طالما لا يحصلون على مستحقاتهم».