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بسبب الإنشاءات .. تحويلات مرورية وغلق طريق الواحات في 6 أكتوبر (تفاصيل)

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بسبب الإنشاءات .. تحويلات مرورية وغلق طريق الواحات في 6 أكتوبر (تفاصيل) بسبب الإنشاءات .. تحويلات مرورية وغلق طريق الواحات في 6 أكتوبر (تفاصيل)

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أعلنت وزارة الداخلية عن تحويلات مرورية بطريق الواحات، وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بإنشاء كوبرى بتقاطع طريق الواحات مع المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة إنه تزامنا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بإنشاء كوبرى سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعى والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الإتجاه القادم من طريق الفيوم لمدينة الواحات، مما يستلزم غلق كلى لطريق الواحات بالمنطقة المشار إليها، وذلك لمدة 30 يوم إبتداءا من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 حتى يوم الأحد الموافق 31/10/2021 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

ومن المقرر أن يتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان المصانع وكوبرى السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات اتجاه مدينة الواحات بالسير يميناً اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات عقب استحداث مخرج من الطريق السريع اتجاه الطريق البطىء قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى، على أن يتم استكمال السير بالطريق البطىء ثم العودة مرة أخرى يسارا اتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطىء باتجاه الطريق السريع واستكمال السير اتجاه مدينة الواحات.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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