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يرى معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يحتاج إلى مدير كرة في الفترة الجارية.

وقال معتز إينو في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، «لا بد من تعيين مدير كرة لفريق الزمالك في الفترة الجارية» مؤكدًا على أن الفريق يحتاج إلى مدير كرة، من أجل حل المشاكل التي تواجه اللاعبين».

وأضاف :«من غير المقبول، أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الزمالك، بحل المشاكل التي تواجه اللاعبين»، مضيفًا:«كارتيرون، دوره فني فقط، ومن غير المقبول ان يتحدث مع الإدارة عن المشاكل التي تواجه اللاعبين».

يذكر أن لاعبو الزمالك، رفضوا النزول للتدريبات الثلاثاء الماضي، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.