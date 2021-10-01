نائب رئيس جامعة عين شمس يجتمع باللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع، د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث باللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد الدكتور ايمن صالح، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى ربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية على مستوى العديد من القطاعات، مما يسهم بشكل كبير في إيجاد حلول غير تقليدية لعدد كبير من المشكلات، إلى جانب النهوض وتنمية ريادة الأعمال.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة متطلبات مركز التوظيف بالجامعة على مستوى الفاعليات من جمعية رجال الأعمال مثل المشاركة في ملتقى رجال الأعمال لمقابلة وتفاعل الطلاب وحديثى التخرج بأصحاب الخبرات والتجارب المؤثرة ،و التعرف على أهم المهارات المطلوبة لسوق العمل واكتشاف رؤية نخبة من رجال الأعمال والصناعة وقراءتهم للوضع الراهن، مع ايجاد فرص عمل وتدريب للشباب الحاضرين.

كذلك تم مناقشة متطلبات مركز التوظيف على مستوى الطلاب وحديثى التخرج من جمعية رجال الأعمال حيث تم الاقتراح بالتزام الشركات بتوفير فرص لتدريب طلبة وخريجى جامعة عين شمس، وتوفير فرصتين للاستكشاف الوظيفى للطلبة وخريجى الجامعة ،مع اقتراح بالتسجيل ونشر فرص العمل على منصة التوظيف الخاصة بالجامعة وأن تقوم الشركات بتقديم جلسات نقاشية تتيح للطلاب اتخاذ قرارات علمية ووظيفية مع التطرق لدور رابطة الخريجين بجامعة عين شمس في توفير فرص عمل لخريجى الجامعة بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة وجمعية رجال الأعمال.

أيضا ناقش الاجتماع المتطلبات الخاصة بمركز الابداع وريادة الأعمال من حيث تبنى برنامج حاضنات الأعمال متعددة الصناعات بهدف سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعية من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع داخل الحرم الجامعى ودعمها لتوليد المواهب والابتكارات والشركات الناشئة التي يحتاجها كل سوق العمل، كما يهدف إلى دعم رواد الاعمال والمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلبة النابعين في مختلف المجالات لتكوين شركاتهم والعمل على نجاحها.

ايضا تم تناول المتطلبات الخاصة على مستوى إدارة تطوير التعليم ( البحوث العلمية والأكاديمية ) بهدف إيجاد حلول بحثية مبتكرة للمشكلات التي تواجه أصحاب المهن ورجال الأعمال في سوق العمل وتطوير منظومة البحث العلمى داخل الجامعة بما يجعله له مردود في خدمة المجتمع وتحسين سوق العمل مع دعم البحوث التطبيقية وتنمية الموارد البحثية وترسيخ اسس التعاون بين جامعة عين شمس بكلياتها المختلفة مع الشركات والمصانع والجهات المتخصصة لمساعدة صغار الباحثيين .

وقد أكد المشاركون أن الفترة الماضية قد شهدت تعاون فعال بين الجمعية وكليات الجامعة المختلفة من بينها توقيع سبعة بروتوكولات للتعاون بين كلية الهندسة وعددا من الشركات بهدف تقديم دورات تدريبية لطلاب الكلية، بالإضافة للتعاون المرتقب مع كلية الزراعة حيث يتم التنسيق حاليا بين الجمعية وكلية الزراعة ووزارة التضامن بهدف المشاركة في مبادرة حياة كريمة في اطار ربط البحث العلمى والقطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاع الزراعى.