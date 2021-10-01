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خالد النبوي يتحدى أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس» غدًا

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خالد النبوي يتحدى أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس» غدًا خالد النبوي يتحدى أبلة فاهيتا في «لايڤ من الدوبلكس» غدًا

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يحل الفنان خالد النبوي ضيفا على برنامج «لايڤ من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والنبوي، حيث يستعرض مواهبه المختلفة، لا سيما في كرة القدم وممارسة الرياضة ككل. كما يجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية ورأيه في زملائه وزميلاته في الوسط الفني، وكذلك حياته الشخصية.

ويبث برنامج «لايڤ من الدوبلكس» في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

المصرى اليوم

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