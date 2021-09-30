أخبار عاجلة

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة -
قُبلة على الرأس وعكازان.. رسالة "قفاص" وتحديه الفشل الكلوي يقودانه للتكريم -
بعد دقائق من عقد القران.. أردني يطلّق عروسه لأغرب سبب -
"طبيب روماتيزم" يحذّر: السلوكيات الغذائية الخاطئة تمهد مع الوقت لهشاشة العظام -
الخارجية تُعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال جنوب باكستان -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
الرزق على الله.. شاهد طرح الشباك داخل مياه بورسعيد.. الصيد من على الشاطئ في المدينة الباسلة -
الخفاجي لـ آرتي: 3 ألوية أمريكية انسحبت من قاعدة عين الأسد في انتظار استكماله بنهاية العام -
مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

إيقاف سائق شاحنة حادث المدينة 10 أيام على ذمة التحقيق

Print
إيقاف سائق شاحنة حادث المدينة 10 أيام على ذمة التحقيق إيقاف سائق شاحنة حادث المدينة 10 أيام على ذمة التحقيق
أكدت مصادر لـ«الوطن» أن سائق شاحنة حادث المدينة موقوف حالياً 10 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد الحادث المروري الذي وقع في إشارة طريق علي بن أبي طالب في المدينة المنورة، وتم إحالة ملفه من قبل المرور للجهة المختصة عقب مباشرة الحادث.

وأضافت المصادر أن حادث الشاحنة بدأ من نقطة مركز قريضة على الطريق، عندما عبره بدون توقف، وتناثرت بعض حمولته على الطريق عند قدومه من الكسارة، حيث يمتد الطريق إلى موقع الحادث قرابة 13 كيلومترا، وقد أبلغت الجهات ودوريات المرور من حينها عن الشاحنة، والتي لم تستجب لنداء الدورية واتجهت نحو الإشارة، حيث لم يتدارك الوضع والسيطرة عليها، ما تسبب في الحادث وإصابة 5 أشخاص ووفاة 4، بالإضافة إلى أضرار المركبات وتلفيات بالطريق.

يذكر أن تقريرا لوزارة النقل أشار فيه إلى أن الحادث وقع بسبب عطل بالمكابح، وخرج بتوصيات تتمثل بالتنسيق بين هيئة النقل وإدارة المرور لزيادة الرقابة على الشاحنات، والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة القيادة أثناء التعب والإرهاق. ‏


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية

اعتماد منتج تأمين الطرود البريدية

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات

نزاهة: إيقاف 271 مواطنا ومقيم في 9 وزارات

عاجل | نزاهة والمحاسبة تراقبان مشاريع التخصيص

عاجل | نزاهة والمحاسبة تراقبان مشاريع التخصيص

اعتراض مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها

اعتراض مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها