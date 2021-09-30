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الأحد .. انقطاع مياه الشرب عن 3 وحدات محلية بالدقهلية لمدة 11 ساعة

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الأحد .. انقطاع مياه الشرب عن 3 وحدات محلية بالدقهلية لمدة 11 ساعة الأحد .. انقطاع مياه الشرب عن 3 وحدات محلية بالدقهلية لمدة 11 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الدقهلية، عن انقطاع المياه بثلاث وحدات قروية تضم عشرات القرى والعزب ، يوم الأحد المقبل الموافق 3/10/2021، لمدة 11 ساعة، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءا لإجراء أعمال الصيانة على خط مياه شرب "ميت فارس -عرب زيدان".

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى الدقهلية، بيانا أكدت فيه "أن الأعمال تستدعي قطع المياه عن المناطق التالية: الوحدة المحلية بالمحمودية، والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، والوحدة المحلية بالربيعات".

وقالت الشركة فى البيان" نهيب بالسادة المواطنين قاطني تلك الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع "

المصرى اليوم

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