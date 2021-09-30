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ريال سوسيداد يتعادل مع موناكو

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ريال سوسيداد يتعادل مع موناكو ريال سوسيداد يتعادل مع موناكو

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تعادل ريال سوسيداد الإسباني مع ضيفه فريق موناكو الفرنسي بنتيجة 1-1 في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية الخميس، على ملعب أنويتا.

افتتح موناكو التسجيل عبر أكسيل ديساسي في الدقيقة 16، فيما أحرز ميكيل مورينو هدف التعادل لسوسيداد في الدقيقة .53

وفي مباراة ثانية ضمن نفس المجموعة، حقق أيندهوفن الهولندي فوزاً كبيراً على مضيفه شتورم غراتس النمساوي 4-1.

افتتح ابراهيم سنجاري التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 32، ثم أضاف إيران زاهافي الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 51، لكن السلوفيني جون جورينك ستانكوفيتش قلص الفارق بإحرازه هدفا للفريق النمساوي في الدقيقة 55، قبل أن يضيف أيندهوفن هدفين عن طريق كل من فيليب ماكس ويورب فيرتيسن في الدقيقتين 74 و78 من عمر المباراة.

وتصدر أيندهوفن الترتيب بأربع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على موناكو، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل سوسييداد المركز الثالث بنقطتين، وتذيل شتورم غراتس الترتيب بلا نقاط.

المصرى اليوم

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