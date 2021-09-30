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بلينكن: ممارسات تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن

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بلينكن: ممارسات كوريا الشمالية تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن بلينكن: ممارسات تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، إن ممارسات تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن بعدما أجرت بيونج يانج سلسلة تجارب صاروخية قالت إنها اختبرت في إحداها صاروخا انزلاقيا فرط صوتي، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي تصريح أدلى به عقب محادثات أمريكية - أوروبية في بيتسبرج قال بلينكن: «نحن قلقون إزاء هذه الانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن التي تؤدي برأيي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار والأمن».

والخميس، رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون عرضًا للحوار قدّمته الولايات المتحدة، واعتبره محاولة «خداع»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقال بلينكن إن بلاده لا يمكنها تأكيد مزاعم بيونج يانج بشأن تجربتها صاروخًا انزلاقيًّا، علمًا بأن هذا الأمر من شأنه أن يغيّر المعادلة إذ إن هذا الصاروخ أسرع من الصوت بخمس مرات.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي «نحن نجري تقييمًا لعمليات الإطلاق»، بهدف التوصل إلى «فهم ما فعلوه بالتحديد والتكنولوجيا التي استخدموها، لكن بصرف النظر عن ذلك، شهدنا انتهاكات متكررة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على المجتمع الدولي أن يتعاطى معها بجدية كبيرة».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الجمعة جلسة حول كوريا الشمالية بدعوة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وتعهّد بلينكن بتقديم الدعم المطلق لأي تدبير تتّخذه كوريا الجنوبية لخفض التوتر، وذلك في إطار تشديد الرئيس الأمريكي جو بايدن على التعاون مع الحلفاء.

المصرى اليوم

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