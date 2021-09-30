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باير ليفركوزن يهزم سيلتك

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باير ليفركوزن يهزم سيلتك باير ليفركوزن يهزم سيلتك

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تمكن فريق باير ليفركوزن من تحقيق الفوز على منافسه سيلتك الاسكتلندي برباعية دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في الدوري الأوروبي.

في سلتيك بارك بجلاسكو، افتتح الإكوادوري بييرو هينكابييه التسجيل في الدقيقة 25 وأضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يحرز الأرجنتيني لوكاس ألاريو الثالث في الدقيقة 58 من ركلة جزاء والفرنسي أمين عدلي الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وهو الفوز الثاني للفيركوزن فرفع رصيده إلى 6 نقاط أمام بيتيس الإسباني الثاني بفارق الأهداف والذي حقق بدوره الفوز خارج قواعده على فرنسفاروش المجري 3-1 الذي بات في المركز الثالث من دون نقاط فيما تذيّل سلتيك الترتيب بتلقيه أهدافًا أكثر في مرماه من فرنسفاروش.

المصرى اليوم

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