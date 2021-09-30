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"الرباعية" ترحب بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن

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"الرباعية" ترحب بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن "الرباعية" ترحب بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن

رحب رؤساء بعثات المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية اليمنية، بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر بالنيابة عن الدول الرباعية، أكدوا خلاله دعم لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها الشعب اليمني في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، والتي من المهم استئناف عمل الحكومة من عدن.

وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والعمل معاً بشكل بناء لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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