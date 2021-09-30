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وزير الكهرباء يكشف الخدمة حتى 30 يونيو المقبل

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وزير الكهرباء يكشف أسعار الخدمة حتى 30 يونيو المقبل وزير الكهرباء يكشف الخدمة حتى 30 يونيو المقبل

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ما زالت هناك شرائح استهلاك تحصل على دعم من الدولة، عدا من يزيد استهلاكهم على 1000 كيلو وات شهريا.

وأشار «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في » المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن قيمة الدعم المقدم من الدولة خلال هذا العام المالي و4 سنوات مالية قادمة تصل إلى 76 مليار جنيه، مؤكدا أن الكهرباء ثابتة حتى 30 يونيو المقبل.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن عدد الفواتير الشهرية التي يصل حجم استهلاكها إلى شريحة 1000 كيلو وات في الساعة، تصل إلى 250 ألف فاتورة من إجمالي عدد الفواتير التي يتم إصدارها شهريًّا.

المصرى اليوم

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