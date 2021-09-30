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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ما زالت هناك شرائح استهلاك تحصل على دعم من الدولة، عدا من يزيد استهلاكهم على 1000 كيلو وات شهريا.

وأشار «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن قيمة الدعم المقدم من الدولة خلال هذا العام المالي و4 سنوات مالية قادمة تصل إلى 76 مليار جنيه، مؤكدا أن أسعار الكهرباء ثابتة حتى 30 يونيو المقبل.

وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن عدد الفواتير الشهرية التي يصل حجم استهلاكها إلى شريحة 1000 كيلو وات في الساعة، تصل إلى 250 ألف فاتورة من إجمالي عدد الفواتير التي يتم إصدارها شهريًّا.