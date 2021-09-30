محامي شيكابالا: العقوبة غير موجودة في لائحة المسابقات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد كمال شعيب، محامي اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، أن العقوبة التي فرضت على قائد نادي الزمالك بعد أحداث ليلة تتويج الأبيض ببطولة الدوري غير موجودة في لائحة عقوبات المسابقات.

وقال كمال شعيب، في تصريحات تلفزيونية: «عقوبة شيكابالا غير موجودة في لائحة المسابقات، لأن قائمة العقوبات لم تتضمن عقوبة بـ8 أشهر نهائيا».

وأضاف محامي شيكابالا: «تم تخفيف العقوبة إلى 8 مباريات بعد طعن نادى الزمالك عليه لدى اتحاد الكرة، وهى أيضًا عقوبة غير منطقية لأن عقوبة الـ8 مباريات في حالة بصق اللاعب على الحكم أو دفعه ولكن شيكابالا لم يفعل أي شيء».

وتابع: «قدمنا طعنًا على هذه العقوبة مرة أخرى وهناك جلسة يوم 12 أكتوبر لحسم اعتراضنا على الـ8 مباريات بالنسبة لمحمود شيكابالا، وسيتم خلالها حسم القرار سواء بتطبيق العقوبة أو تخفيفها أو إلغائها».