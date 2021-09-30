محافظ الشرقية يُسلم مجسمات لحصان جامح للفائزين بمسابقة جمال الخيول العربية الأصيلة

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استمرارًا لفعاليات اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية، في دورته الخامسة والعشرين والمقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتسليم الجوائز «مجسم لحصان جامح»، للفائزين في مسابقة جمال الخيول «ذكور»، والتي يشارك فيها ٢٦حصانًا عربيًا أصيلًا من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة جمال ذكور الخيول العربية على النحو التالي:

المجموعة الأولى مهر عمر سنة فاز المهر تركي البستاني بالمركز الأول، وجاء المهر شهريار الفجر بالمركز الثاني، وفاز المهر سيوف رباب بالمركز الثالث، وفاز المهر سلام الجمال بالمركز الرابع، وجاء المهر معز تازيري بالمركز الخامس.

والمجموعة الثانية من عمر سنتين جاء المهر غزال الترزي في المركز الأول، وجاء المهر نواس في المركز الثاني، وفاز المهر نصر الله البستاني بالمركز الثالث، وفاز المهر عمور القادسية بالمركز الرابع، وفاز المهر باسم آل داوود بالمركز الخامس.

والمجموعة الثالثة من عمر ٣ سنوات فاز المهر مصباح رباب بالمركز الأول، والمهر سيف أبوبابة بالمركز الثاني، والمهر نور الهاشمية بالمركز الثالث، والمهر رامي حكيم بالمركز الرابع.

أشاد المحافظ بالمستوى المتميز لمهرجان الشرقية للخيول العربية وما لمسه من تنافس شريف بين الخيول المشاركة في مسابقة اليوم الأول لجمال الخيول، لافتا إلى أن اليوم الثاني من المهرجان سيشهد انطلاق مسابقة تراث أدب الخيول.