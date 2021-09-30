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قال هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق وزوج الفنانة نيللي كريم ان ارتباطهما تم بطريقة وسريعة جدا ولايتذكر حتى الآن كيف وقع في غرامها.

وتابع خلال استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «CBC» انه فجأة وجد نفسه ونيللي يفكران في الزواج وقال :«بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج ..ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر انه يبقى بالسرعة دي خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي..وده خلاني فكرت ان الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات«.

وأوضح هشام عاشور أن شقيقه رامي عاشور كان سبب تعارفهما لأنه اتجه للغناء لافتا إلى أن شقيقه «خاف على نيللي لأنها شخصية متواضعة بينما هو كان يعيش بحريته» بحسب وصفه.

وتحدث هشام عاشور أنه التقى بـ«نيللي» لأول مرة في الجونة بعد 3 سنوات من أول لقاء لهما بالولايات المتحدة وكان ينظر لها بطريقة مختلفة وشعر بطيبتها وتواضعها.