★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن المنتخب المصري من التفوق على ضيفه ليبيريا بهدفين دون رد، في إطار المباريات التجريبية قبل خوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ظهر الفراعنة بشكل غير جيد في الشوط الاول وسط عجز عن تشكيل خطورة واستغلال تراجع الضيوف والضغط هجوميًا، وتطور أداء المنتخب خلال الشوط الثاني وتقدم بهدفين عن طريق محمد شريف.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة ليبيا يوم الأثنين الموافق 11-10 القادم في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وستكون مواجهة ليبيا هي الأولى رسميًا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى المهمة خلفًا لحسام البدري بعد التعادل أمام الجابون بنتيجة 1-1.