أخبار عاجلة

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة -
قُبلة على الرأس وعكازان.. رسالة "قفاص" وتحديه الفشل الكلوي يقودانه للتكريم -
بعد دقائق من عقد القران.. أردني يطلّق عروسه لأغرب سبب -
"طبيب روماتيزم" يحذّر: السلوكيات الغذائية الخاطئة تمهد مع الوقت لهشاشة العظام -
الخارجية تُعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال جنوب باكستان -
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية -
وزير التعليم يكرّم 49 طالبًا وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية -
الرزق على الله.. شاهد طرح الشباك داخل مياه بورسعيد.. الصيد من على الشاطئ في المدينة الباسلة -
الخفاجي لـ آرتي: 3 ألوية أمريكية انسحبت من قاعدة عين الأسد في انتظار استكماله بنهاية العام -
مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مجلس الوزراء السوداني يُصدر قرارًا تضمن موجهات بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة

Print
مجلس الوزراء السوداني يُصدر قرارًا تضمن موجهات بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة مجلس الوزراء السوداني يُصدر قرارًا تضمن موجهات بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس الوزراء السوداني، وعملاً بأحكام المادة (١٦) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م، وبناءً على ما دار في اجتماعه رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١م، القرار الآتي:-

موجهات

إدانة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي هدفت لتقويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

الإشادة بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره.

التحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة.

التأكيد على أهمية وضرورة تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري، وعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.

ضرورة التعامل الإعلامي الواعي لمواجهة الشائعات والإعلام المضاد في وسائل الإعلام المختلفة.

ووجه القرار الوزارات كافة والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
8 عروض مسرحية في اليوم الـ10 أيام «القومي للمسرح»

8 عروض مسرحية في اليوم الـ10 أيام «القومي للمسرح»

صاحب هدف إيطاليا يعلق على الخسارة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

صاحب هدف إيطاليا يعلق على الخسارة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

يجيز النقل بين الأبناء والآباء .. مقترح برلماني جديد لزراعة الأعضاء البشرية (تفاصيل)

يجيز النقل بين الأبناء والآباء .. مقترح برلماني جديد لزراعة الأعضاء البشرية (تفاصيل)

موسيمانى يلجأ لـ3 أسلحة جديدة لتطوير أداء الأهلي فى المباريات المقبلة

موسيمانى يلجأ لـ3 أسلحة جديدة لتطوير أداء الأهلي فى المباريات المقبلة