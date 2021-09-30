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الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات لمدة 30 يوما ومحاور بديلة (تعرف عليها)

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الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات لمدة 30 يوما ومحاور بديلة (تعرف عليها) الجيزة: غلق كلي لطريق الواحات لمدة 30 يوما ومحاور بديلة (تعرف عليها)

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تعلن محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الإتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول مايقرب من (٥ كم) .

وتشير بان الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ماقبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية وذلك لمدة (30) يوم إبتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢١ حتى صباح يوم الأحد الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار «٢٤» ساعه .

وتوضح بإن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويله المرورية الاتيه للتسهيل على المواطنين

- حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير إتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمه بطريق الواحات بعد استحداث مخرج من الطريق السريع إتجاه الطريق البطـي قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى .

- استكمال السير بالطريق البطئ حتى المناطق المواجهه لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مره أخرى يسارا إتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطئ إتجاه الطريق السريع وإستكمال السير إتجاه مدينة الواحات .

وتنوه محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزه بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية بمحيط موقع الأعمال .

المصرى اليوم

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