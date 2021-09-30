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سامي مغاوري : «لو العمل في المسرح يكفي التزاماتنا المادية مكنتش اشتغلت إلا فيه»

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سامي مغاوري : «لو العمل في المسرح يكفي التزاماتنا المادية مكنتش اشتغلت إلا فيه» سامي مغاوري : «لو العمل في المسرح يكفي التزاماتنا المادية مكنتش اشتغلت إلا فيه»

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تحدث الفنان الكبير سامي مغاوري عن احترافه العمل في التليفزيون، رغم بداياته المسرحية وقال إنها كانت من خلال مسرحية «دقة زار» «قدمتها على مسرح الطليعة مع محسن حلمي، وهي التي نقلتني من المسرح للتلفزيون، وشاركت في أول مسلسل مع المخرج محمد فاضل بعنوان (وقال البحر)، وقدمت فيه ١٣ حلقة. ثم بعد ذلك قمت بعمل مسلسلات وأفلام سينما مع السيناريست وحيد حامد والمخرج سمير سيف فكنت دائما أشارك في أعمالهما».

ولفت «مغاوري» إلى عشقه للمسرح الذي لم ينقطع، متابعا خلال ندوة تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، اليوم، الخميس: «خلال كل ذلك المسرح كان في قلبي دائما لم تنقطع صلتي به وقدمت نحو ما يقرب من ١٠٤ عروض مسرحية، ولو أن العمل في المسرح يوفر لنا ماديا ما يجعلنا نمارس حياتنا ويكفي التزاماتنا مكنتش أشتغل إلا في المسرح، مضيفًا أن المخرجين سمير العصفوري ومحسن حلمي وحسن عبدالسلام وعصام السيد هم المخرجون الذين كانوا يمنحونه الفرصة للارتجال، مؤكدًا أنه يرتجل من خلال الشخصية التي يقدمها دون الخروج عن النص أو إفساد العمل.

وأشار مغاوري إلى أنه بدأ في مجال التمثيل وعمره ٧ سنوات في الإذاعة، حيث اكتشفه خاله المخرج والفنان أحمد زكي وقدمه في مسلسل إذاعي، ثم شارك في أكثر من عمل إذاعي ومسرحي.

وفي نهاية الندوة، قام الفنان سامي مغاوري بتوقيع كتاب «سامي مغاوري.. العازف على أوتار الكوميديا» الذي أصدره المهرجان بمناسبة تكريمه وهو من تأليف د.محمد زعيمة.

المصرى اليوم

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