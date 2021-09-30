الكشف على 1364 شخصا وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركز السادات في المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية المجانية الشاملة بقرية منشية النور التابعة لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، التي استمرت لمدة يومان حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة السادات الطبية، ورئيس جهاز مدينة السادات.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة الطبية إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن»، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٣٦٤ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٩٦ مريض، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ١٧ مواطن، وعمل أشعة لعدد ٢٥ حالة، وتحويل ٦ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

من ناحية أخرى تم تطعيم عدد من المواطنين المترددين على القافلة الطبية بلقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، كما تم قياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم حفاظاً على سلامتهم.