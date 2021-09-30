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«مش هيقعد وياخد راتب».. تحذر الموظفين الرافضين الحصول على لقاح كورونا

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«مش هيقعد وياخد راتب».. الحكومة تحذر الموظفين الرافضين الحصول على لقاح كورونا «مش هيقعد وياخد راتب».. تحذر الموظفين الرافضين الحصول على لقاح كورونا

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة «PCR» أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة.

وأشار «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إلى أن هناك جهات قد تطلب شهادة «PCR» مرتين أسبوعيا، منوها إلى أنه لن يكون مسموحًا للموظف الدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين يحدده مجلس الوزراء طالما أنه ليس حاصلًا على التطعيم.

ولفت المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف لعمله بسبب عدم حصوله على اللقاح ستعتبر فترة انقطاع عن العمل، ولن يتقاضى راتبًا، معلقًا: «مش هيقعد في البيت ويحصل على راتب».

المصرى اليوم

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