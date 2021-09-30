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مايا مرسي : المرأة تواجدت مبكرًا في الجمهورية الجديدة.. ولا سقف للأحلام

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مايا مرسي : المرأة تواجدت مبكرًا في الجمهورية الجديدة.. ولا سقف للأحلام مايا مرسي : المرأة تواجدت مبكرًا في الجمهورية الجديدة.. ولا سقف للأحلام

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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الجمهورية الجديدة مثال قوي لاحترام المرأة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجمهورية الجديدة بدأت مبكرًا لدى المرأة المصرية بإرادة سياسية غير مسبوقة بعد حصول المرأة على حقوق نافذة.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية الموجودة منحت مثالًا قويًا على احترام وتقدير للمرأة، وكشفت أنها لا تستطيع أن تنسى مقولة الرئيس عبد الفتاح حينما قال: «كل السيدات المتواجدات في سيدات عظيمات يعملن بجد واجتهاد ولا يوجد فساد ويمكن ألا يكون هناك فساد على الإطلاق».

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن المرأة المصرية في هذه المرحلة عظمية ومقدرة من قبل الإرادة السياسية ومتمكنة؛ لذلك فالمرأة تواجدت مبكرا في الجمهورية الجديدة، ولا يوجد سقف للأحلام ولم يكن أحد يتخيل أن تدخل المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة.

المصرى اليوم

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