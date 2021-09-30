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فريدة الشوباشي: الرئيس نموذجا مثاليا للرجل المصري الأصيل

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فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي نموذجا مثاليا للرجل المصري الأصيل فريدة الشوباشي: الرئيس نموذجا مثاليا للرجل المصري الأصيل

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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح نموذجا مثاليا للرجل المصري الأصيل الذي يحب المرأة الأم والأخت، مضيفة أن الذي لا يحترم المرأة ليس محترما.

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن لم يكن بها حالات قبل 25 يناير، مردفة «كنت أروح المحكمة بـ ميني جيب».

وتابعت عضو مجلس النواب، لم أسمع طوال حياتي عن تحرش في الستينيات، رغم أن نسب الجمال بين الفتيات كانت مرتفعة مردفة «كان فيه قمرات ولكن ماكنش فيه حالات تحرش».

المصرى اليوم

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