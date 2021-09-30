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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نموذجا مثاليا للرجل المصري الأصيل الذي يحب المرأة الأم والأخت، مضيفة أن الذي لا يحترم المرأة ليس محترما.

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لم يكن بها حالات تحرش قبل 25 يناير، مردفة «كنت أروح المحكمة بـ ميني جيب».

وتابعت عضو مجلس النواب، لم أسمع طوال حياتي عن تحرش في الستينيات، رغم أن نسب الجمال بين الفتيات كانت مرتفعة مردفة «كان فيه قمرات ولكن ماكنش فيه حالات تحرش».