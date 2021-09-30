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مكة تسجّل أول جرعة ثالثة "تنشيطية ومعززة" من لقاح كورونا لمواطن

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مكة تسجّل أول جرعة ثالثة "تنشيطية ومعززة" من لقاح كورونا لمواطن مكة تسجّل أول جرعة ثالثة "تنشيطية ومعززة" من لقاح كورونا لمواطن
تُعطى لمن هم فوق الـ 60 عاماً ممن تجاوزوا 8 أشهر منذ تلقيهم "الثانية"

مكة تسجّل أول جرعة ثالثة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن تقديم جرعة ثالثة تنشيطية ومعززة لمن هم فوق الـ 60 عاماً ممن تجاوزوا فترة ثمانية أشهر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ سجّلت مكة المكرمة مساء اليوم أول حالة تلقت الجرعة الثالثة، بمركز لقاحات جامعة أم القرى.

وتلقى الإعلامي والتربوي خالد محمد الحسيني، مساء اليوم، بمركز لقاحات جامعة أم القرى؛ الجرعة الثالثة، ليسجّل بذلك أول مواطن بمكة المكرمة يحصل على الجرعة الثالثة المعززة، معبراً عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصحة على ما تبذله من جهود في تقديم اللقاحات وفق ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- في العناية والاهتمام بصحة المواطن والمقيم منذ انتشار الجائحة حتى الوصول إلى اللقاحات التي يتم تقديمها للمواطن والمقيم مجاناً.

وبحسب "الحسيني"، فإنه تلقى الجرعة الثالثة مساء اليوم بمركز اللقاحات بجامعة أم القرى عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، مشيداً بالمركز والتجهيزات والفريق الطبي الذي كان على أعلى مستوى في تقديم الخدمة.لقاح كورونا وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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