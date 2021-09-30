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طلال أبوغزالة يكشف السر وراء انسحاب أمريكا من أفغانستان: «فرصة لإزعاج الصين»

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طلال أبوغزالة يكشف السر وراء انسحاب أمريكا من أفغانستان: «فرصة لإزعاج الصين» طلال أبوغزالة يكشف السر وراء انسحاب أمريكا من أفغانستان: «فرصة لإزعاج الصين»

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قال طلال أبوغزالة، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان «كان مدروساً»، مؤكدا أن «أمريكا أخذت القرار بدراسة ووعي وبإرادة كاملة كان ممكن تبقى 200 سنة، أمريكا لا تُهزم لا توجد قوة عسكرية قادرة على إلحاق الخسارة بواشنطن».

وأضاف «أبوغزالة» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، «ترك أمريكا للأسلحة في أفغانستان عقب الانسحاب كان مقصوداً، فالأسلحة غير صالحة، ولو نقلتها لمكان آخر ستتكلف النقل».

وتابع متحدثا عن دلالات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: «هذه فرصة أن تترك دولة كأفغانستان لتكون بؤرة لكل أنواع الصراعات على حدود الصين بالقرب من القطاع المسلم من الصين، وطالبان دولة إسلامية متطرفة، فالآن فرصة تاريخية لإزعاج الصين، وتخرب خطة الصين في بحر الصين».

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