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ليجيا وارسو يهزم ليستر سيتي

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ليجيا وارسو يهزم ليستر سيتي ليجيا وارسو يهزم ليستر سيتي

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تمكن ليجيا وارسو البولندي من تحقيق الفوز على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد، في إطار مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وجاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق اللاعب ماهر إمريلي في الدقيقة (31).

ويقدّم ليجيا وارسو أداء رائعا حيث حقّق فوزه الثاني تواليًا ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، متقدمًا بفارق 3 نقاط على وصيفه سبارتاك موسكو الروسي.

في المقابل، يحتل نابولي المركز الثالث مع نقطة يتيمة متساويًا مع ليستر الرابع، مع أفضلية الأهداف للفريق الإيطالي.

كان سبارتاك موسكو قد فاجأ مستضيفه نابولي بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدفين الخميس أيضًا ضمن المرحلة ذاتها.

المصرى اليوم

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