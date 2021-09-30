طلال أبو غزالة: عندما يحدث اتفاق أمريكا والصين على قيادة ثنائية للعالم ستنتهي مشاكلنا

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قال طلال أبوغزالة، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إن المجتمع العربي يعيش ظروفا تعيسة كما يحدث في العراق أو الأوضاع في لبنان، مضيفا:«عندما نلوم الساسة والقادة في لبنان أنا بقول هم مساكين لأنهم صنعوا من النظام الذي وضعهم فيه من صنع لبنان، وكذلك فلسطين هل كنا لا نستحق لا يكون لنا وطن، لا، ولكن هناك مصالح خارجية اجتمعت علينا ككل وهذه الظروف ستنتهي عندما يصبح هناك عالم جديد».

وأضاف «أبوغزالة» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الخميس، أننا نعيش الآن في عالم ليس به نظام ولا قيادة موحدة

وتابع: «لابد من صراع قادم بين العملاقين أمريكا والصين من يقود العالم اقتصاديا بينهما، وعندما يحصل هذا الاحتكاك ويجلس العملاقان للتفاوض على إنهاء الصراع وسيتفقان حسب رأيي، على قيادة ثنائية للعالم وعندما يحصل هذا ستنتهي المشكلة عندنا».

وأوضح: «أنا أتوقع نشوب حرب بين أمريكا والصين بنسبة 100%، سيحدث احتكاك لكي يجلس الدولتان مع بعضهما البعض، أمريكا تريد الجلوس مع الصين والصين ترى أن ما يطلبه الأمريكان لا يمكن الموافقة عليه».

وأشار طلال أبوغزالة إلى أن مشروع «الحزام والطريق» أسس لسيطرة اقتصادية صينية على العالم، حسب تعبيره.