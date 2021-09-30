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نواب يطالبون بإعادة التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

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نواب يطالبون بإعادة التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ نواب يطالبون بإعادة التصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

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واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ استقبال المواطنين من أبناء المحافظة للقاء نواب الحزب لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم للنواب.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة .

وتلقى النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن اليوم الخميس عددا من الطلبات والشكاوى المتنوعة من ابناء المحافظة بحضور بعض قيادات وأعضاء الحزب، واشار النائب السيد شمس الدين إلى أن معظم الطلبات خاصة بالاسكان الاجتماعى والبناء القانوني وتشغيل وحدة صحية بالمنشأة الغربية والعديد من خطابات التظلم الخاصة بالبناء لتقديمها للمحافظة وطلبات نقل وندب بقطاعات الصحة والتعليم ومطالبات بفتح باب التصالح مرة أخرى وطلبات شخصية أخرى، وأنه سيتقدم بطلب للإدارة المحلية لفتح باب التصالح مرة أخرى لمن لم يلحق خلال الفترة الأولى مؤكدا أنه يسعى لذلك من خلال اللجنة وهناك بارقة أمل في فتح التصالح مرة أخرى للمخالفات القديمة للبناء وفقا للقانون .

ويأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح ومؤسسات الدولة المصرية وفى اطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

المصرى اليوم

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