روما يهزم زوريا بثلاثية نظيفة

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حقق روما الإيطالي فوزًا باهرًا على مستضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني 3-0، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وجاءت أهداف ذئاب العاصمة الإيطالية عن طريق ستيفان الشعراوي (7) وكريس سمولينغ (66) وتامي أبراهام (68).

وبذلك تصدّر روما المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن بودو غليمت صاحب المركز الثاني، في حين يحتل سسكا صوفيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل زوريا الترتيب بدون رصيد من النقاط.