إعلام إسرائيلي: تل أبيب لن تنتظر لبنان وبدأت بالتنقيب في حقل «كاريش» المتنازع عليه

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت «لا ينتظر رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي بل بدأ بالتنقيب في الجزء الشمالي من حقل «كاريش» القريب من القسم المتنازع عليه بين الجانبين».

وقال موقع «إسرائيل ديفنس»، اليوم، إن شركة الخدمات النفطية الأميركية «هاليبرتونHalliburton» أعلنت مؤخراً توقيع عقد «إينيرجيان Energean» اليونانية «من أجل التنقيب في القسم الشمالي من حقل «كريش» القريب من البلوك رقم 9أ المتنازع عليها بين غسرائيل ولبنان.

واشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن «الاتفاق تضمن التنقيب في 3 إلى 5 أبارـ لافتة إلى أنه»في جولة المحادثات السابقة مع لبنان، التي جرت في نوفمبر 2020، أراد لبنان البحث أيضاً في مساحة حقل كريش«

ورجع التثرير الإسرائيلي أن المساحة الممتنازع عليها بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي ستزيد من 860 كلم مربع لتصل إلى 2890 كلم«.

وبحسب ما نشر في موقع «Intelligence Online» فإن الصفقة مع «Halliburton» أُديرت «من جهة الشركة الأميركي فب الاربع سنوات الماضية».

ومنذ أسبوع، قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إنّ ما قامت به «إسرائيل» من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية، «يتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط».

من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنّ «قيام الكيان الإسرائيلي بإبرامِ عقود تنقيب في المنطقة المتنازَع عليها في البحر ينقض اتفاق الإطار»، موضحاً أنّ «تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته يهدّد الأمن والسلام الدوليَّين».

وبيّن بري أنّ «تلزيم الكيان الإسرائيلي شركةَ هالبيرتون إجراءَ تنقيب في البحر، ينسف اتفاق الإطار الذي رعته واشنطن»، مشيراً إلى أنّ مماطلة تحالف شركات «توتال» و«نوفاتك» و«إيني» في بدء عمليات التنقيب في البلوك 9، تطرح علامات استفهام كبرى.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت «إسرائيل» شركة «هاليبرتون» الأميركية، عقداً للتنقيب في مياه البحر المتوسط.

يشار إلى أن لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي عقدا 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف «ترسيم الحدود البرية والبحرية».