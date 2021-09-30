ماكرون لقادة كردستان: ملتزمون بدعمكم فى التنمية ومحاربة الإرهاب

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وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالتين، مساء اليوم الخميس، لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وتسلّم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب خلالها الأخير عن شكره على حفاوة استقباله في مدينة أربيل.

واستقبل بارزاني، اليوم الخميس، القنصل الفرنسي لدى إقليم كردستان أوليفي ديكوتيني، والذي سلّم بدوره لرئيس إقليم كردستان رسالة خطيّة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووجه الرئيس الفرنسي في الرسالة شكره باسمه وباسم بلاده على حفاوة استقباله في مدينة أربيل، مبيّناً أنه قام بزيارة إقليم كردستان كما وعد خلال لقاءاته السابقة مع بارزاني في بغداد وباريس.

وذكر الرئيس الفرنسي أن بلاده ترتبط مع إقليم كردستان بعلاقة عريقة وفريدة، مؤكداً ضرورة حفظها «عالياً».

وأوضح ماكرون أن «علاقة الصداقة والثقة والوفاء المتبادل كان لها دوراً في تبادل وجهات النظر بين الطرفين وإثراؤها»، مضيفاً أنه «بلقائي مع الرئيس مسعود بارزاني وعائلة الشهيد هوجام سورجي أردت الإثناء على علاقة الصداقة والوفاء بين الطرفين».

وأكد ماكرون في رسالته لرئيس إقليم كردستان أن الإقليم سيستفيد من التطورات التي حققها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مؤكداً استمرار فرنسا بتقديم دعمها لمحاربة الإرهاب وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع إقليم كردستان.

وتمنى الرئيس الفرنسي النجاح لرئيس إقليم كردستان، مؤكداً له احترامه «اللامتناهي».

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بزيارة رسمية إلى إقليم كردستان، في شهر آب الماضي، التقى خلالها مع المسؤولين والمحاربين الكورد.

وناقش الرئيس الفرنسي العلاقات المشتركة مع إقليم كردستان وجملة قضايا ذات اهتمام مشترك في مقدمتها الإرهاب، مؤكداً دعم بلاده للعراق وإقليم كردستان في مواجهة تنظيم داعش وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة في البلاد.

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، القنصل العام الفرنسي في إقليم كردستان أوليفييه ديكوتيني.

وخلال اللقاء، الذي سلّم رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الحكومة.

وجاء في الرسالة: «إن فرنسا وحكومة إقليم كردستان تربطهما علاقة قديمة وفريدة، ويتعين التمسك بها على مستوى عال».

وقال ماكرون في رسالته: «ستواصل فرنسا التزامها تجاهكم، في محاربة الإرهاب ومن أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية».