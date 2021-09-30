رئيس وزراء العراق: أوفينا بالعهد.. وسأشرف بنفسي على الانتخابات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أنه سيشرف شخصيًا على الأمن الانتخابي، مشددا على أنه لم ولن يسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية «واع»، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي أن رئيس مجلس الوزراء قال إن «موقف السيد السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات، يمثّل دافعًا كبيرًا لإنجاح العملية الانتخابية، ونعبر عن الامتنان والعرفان للدور التاريخي الذي اضطلع به سماحته في حماية البلد».

وأضاف: «نؤكد أن الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها».

وتابع الكاظمي: «سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها».

وأردف: «شُكلت لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات».

ونوه «أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام».

وأردف قائلًا «نجحنا في تجاوز العديد من الأزمات، منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، ومحاولات جرّ العراق لصراع المحاور».

وأشار الكاظمي إلى أن «هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، وهدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضًا إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح».