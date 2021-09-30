شلبي سوليفان.. سامي مغاوري يكشف كواليس دوبلاچ «شركة المرعبين المحدودة»

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أقامت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة ندوة تكريمية، اليوم، الخميس، للفنان سامي مغاوري في إطار تكريمه في الدورة الحالية المستمرة حتى ٩ أكتوبر المقبل، وأدار الندوة رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل، وقدم الفنان سامي مغاوري مؤكدا أنه تربطهما علاقة صداقة قوية جدا، معربا عن سعادته بتكريم المهرجان له هذا العام.

سامي مغاوري خلال الندوة

وأكد الفنان سامي مغاوري، على سعادته بالتكريم من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، وأشار إلى أنه بدأ في مجال التمثيل وعمره ٧ سنوات في الاذاعة، حيث اكتشفه خاله المخرج والفنان أحمد ذكي وقدمه في مسلسل إذاعي، ثم شارك في أكثر من عمل إذاعي ومسرحي، وجاءت عليه فترة ابتعد فيها عن التمثيل وانعدمت رغبته في الاستمرار في هذا المجال.

وعن عمله في الدوبلاج، قال الفنان سامي مغاوري: «بدأت علاقتي بالدوبلاج من بداية عملي في الإذاعة وأنا طفل، وفي فترة حرب ٦٧، منعت الافلام الأمريكية من العرض في مصر، وبدأوا في تلك الفترة بعرض أفلام روسية، ولكنها لم تلق أي اقبال من الجمهور بسبب اللغة، ومن هنا جاءت فكرة ترجمة تلك الأفلام وعمل دوبلاج لها بأصوات مصرية، واستعانوا بالعديد من الممثلين المعروفين وانا كنت معاهم، ومن هنا أصبحت عندي فكرة عن الدوبلاج، وبعد سنوات أرسل لي المخرج عصام السيد للعمل معه في فيلم مدبلج «١٠١ كلب»، وقدمت دوبلاج شخصية شلبي بفيلم «شركة المرعبين المحدودة» والناس عرفتني بهذه الشخصية، وكانت الأطفال تناديني في الشارع باسم «عمو شلبي».

وفي نهاية الندوة، قام الفنان سامي مغاوري بتوقيع كتاب «سامي مغاوري.. العازف على أوتار الكوميديا» الذي أصدره المهرجان بمناسبة تكريمه وهو من تأليف د. محمد زعيمة.