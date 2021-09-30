مدون يطلق مبادرة «زرنا في دمياط»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

المدون الدمياطي على الشامي أطلق مبادرة أسماها «زرنا في دمياط» لتنشيط تجارة الأثاث في دمياط والتي تشهد خلال الفترة الأخيره ركودا ملحوظا تسبب في إغلاق العديد من ورش الأثاث وتشريد المئات من الصناع .

الشامي أطلق مبادرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروب وزارة شباب وبنات دمياط الواسع الانتشار، وعرض مجموعة من الصور لقطع الأثاث تدل على مهارة الصانع الدمياطي وجودة الصنعة، وحث المواطنين بالتوافد على دمياط وشراء الأثاث الدمياطي ذات الجودة العالية والتصميمات المميزة .

يقول المدون على الشامي، أن دمياط تعد قلعة صناعة الأثاث في الشرق الأوسط، وهي تربعت على مدار سنوات طويله على عرش الموبيليا، حيث تمتلك ما يزيد على 40 ألف ورشة يعمل بها ما يزيد عن نصف مليون صانع من أمهر الصناع، إلا أن الصناعة تواجه ركودا وأزمة في عملية التسويق مما يتطلب اطلاق مبادرات مجتمعية لتشجيع والترويج للموبيليا الدمياطي حتب تعود المحافظة لوضعها كقلعة صناعة الأثاث، مشيرا أن مبادرته لقيت تجاوبا ملحوظا من خارج المحافظة واعجابا بروعة التصميمات التي يقوم بعرضها .