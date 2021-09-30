محافظ أسوان يشدد على الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمقاهي

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة يومياً للإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمختلف المدن والمراكز للحد من إنتشار فيروس الكورونا، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور اليومى للتأكد من الإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية المقررة التى تم الإعلان عنها.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة استمرار أعمال الرش والتطهير داخل المدارس والكليات والمدن الجامعية، أيضاً بمختلف الدواوين والمنشآت الحكومية والشركات والبنوك مع الإلتزام بمنع التجمعات وإجراءات التباعد الإجتماعى وإرتداء الكمامات خاصة في وسائل المواصلات العامة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للإرتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة تراكمات القمامة والأتربة، مع رفع كفاءة الإنارة بمختلف الميادين والشوارع وخاصة في محيط المدارس من أجل الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإستقبال العام الدراسى الجديد (2021 / 2022) على الوجه الأكمل.

وكلف محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم بضرورة استمرار المرور الميدانى والجولات التفقدية لمتابعة التجهيزات الجارية بكافة المدارس بنطاق الإدارات التعليمية الخمس ومنها أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة وأعمال الرش والتطهير والقياس الحرارى وإعداد اليافطات الرئيسية ودورات المياه العمومية والفناء المدرسي والزراعات حيث قامت اللجان المتخصصة بالمديرية بالمرور الميدانى على 29 مدرسة بكوم أمبو وأسوان لتفقد الأعمال الجارية ورصد مختلف المشكلات والعقبات وتذليلها من أجل ضمان إستقبال العام الدراسى الجديد بالشكل المطلوب.