تنفيذ 544 قرار إزالة في كفر الشيخ

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 44 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة وإجمالي ما تم تنفيذه 544 قرار منذ بدء الموجة 18 حتى الآن، من بينهم 366 قرار مبانى على مساحة 29494 متراً، و178 قرار زراعي على مساحة 342 فدان، و9 أسهم، بالتعاون مع مديرية الأمن، مؤكداً تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وتمكنت الحملة ببيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بالتعاون مع قوات الأمن من تنفيذ 6 قرارات إزالة تعدي بالبناء على مساحة 5075 متر أملاك صرف وتم تسليمها لجهة الولاية، كما تم تنفيذ قرار إزالة تعدي على مساحة فدان و6 قيراط أملاك آثار وتسليمها لجهة الولاية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.