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"الحزم" يعرقل "الهلال".. و"قوميز" يرفض إنقاذ فريقه!

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"الحزم" يعرقل "الهلال".. و"قوميز" يرفض إنقاذ فريقه! "الحزم" يعرقل "الهلال".. و"قوميز" يرفض إنقاذ فريقه!
في مواجهة الفرص الزرقاء الضائعة

عرقل الحزم، شقيقه نادي الهلال وأفقده نقطتين ثمينتين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينبتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

سجل هدف الهلال، اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز في الدقيقة 57 من عمر المباراة قبل أن يتعادل للحزم اللاعب موحا فيالدقيقة 73.

وأهدر مهاجم الهلال باقيتمبي قوميز، ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 99 علماً بأنه احتسب وقتاً إضافياً 7 دقائق.

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة رقم 12 كما ارتفع رصيد الحزم هو الآخر عند النقطة رقم 9.الحزم الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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