البرهان يشيد بدعم البنك الدولي للسودان

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أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد مجموعة البنك الدولي الذي يزور البلاد هذه الأيام برئاسة ديفيد مالياس رئيس المجموعة، أشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة السودانية من أجل تطوير الاقتصاد السوداني، إلى جانب دعمه للقطاعات الحيوية والأسر الفقيرة بالبلاد.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالياس في تصريح صحافي إن اللقاء بالبرهان كان مثمرًا تناول فيه التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد نتيجة لثمرات السلام الذي شهده السودان بمشاركة قطاعات واسعة من السودانيين وعملية البناء التي انتظمت البلاد في المجالات المختلفة.

وأشاد مالياس بالمجهودات المقدرة والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية والتي تكللت بخفض التضخم الذي ستظهر نتائجه الطيبة على المواطنين في المرحلة القادمة.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي حرص البنك على التعاون مع السودان لجلب المزيد من فرص الاستثمار والمستثمرين، ودعمهم لقطاعات الكهرباء والصناعة ودعم الأسر الفقيرة ومساعدة السودانيين في مجالات الزراعة والري والطاقة والمجالات المنتجة الأخرى عبر العديد من برامج البنك الناجحة.