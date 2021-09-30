لجنة برئاسة نائب محافظ أسوان لمتابعة الإزالات

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أكد اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لمتابعة الإزالات حتى نهايتها، مع قيام مدير الأمن بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بكل دقة في هذا الشأن. وأشار اللواء أشرف عطية بأنه الإجتماع شهد عرض موقف المحافظة بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة»، وخاصة أن هناك متابعة دؤوبة من مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ والتي تسير بشكل جيد.

وأشار محافظ أسوان بأنه تم أيضاً عرض الجهود المبذولة لمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا حيث أنه يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الصحة تطعيم المواطنين بجرعات لقاحات كورونا سواء من خلال المراكز الثابتة أو المتحركة، مع المرور الميدانى على المستشفيات، موضحاً بأنه تم كذلك عرض موقف المحافظة بشأن الإستعداد للعام الدراسي الجديد والإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن، مع منع دخول أي معلم أو إدارى أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا.