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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن رئيس الوزراء شدد على المحافظين بالانتهاء من التكليف الرئاسي في ملف إزالة التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»: «لا مفر من إزالة التعديات على المجاري المائية المختلفة في كل محافظات مصر».

وأشار: «الحكومة تتبع التكنولوجيا الحديثة في رصد أي تعديات تتم على أراضي الدولة في كافة المحافظات المصرية»، موضحا: «من الوارد اتخاذ تعديل تشريعي لرفع الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية والمجاري المائية وتغليظ العقوبة عليهم».