الحبس سنة مع الإيقاف لموظف بنك صور طفليه بدون ملابس أثناء استحمامهما

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة، المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة بمعاقبة موظف ببنك بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 الف جنية بتهمة هتك العرض لقيامه بتصوير طفليه بدون ملابس.

صدر الحكم بعضوية المستشارين طارق الصيرفي وعبدالسلام نبيه وسكرتير الجنايات ايهاب عبدالبديع.

وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم 21246 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عن تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد تلقيه بلاغا من والدة المجني عليهما اتهمت فيه طليقها بهتك عرض أبنائها بتصويرهم بدون ملابس داخل محل سكنه بدائرة القسم .

وأضافت المبلغة وتدعى «د.و.م» ربة منزل أنها اثر وجود هاتف الجوال الخاص بالمتهم طليقها ويدعى «م.خ.إ» موظف ببنك مع صغيريها المجني عليهما «أ.م.خ» طفلة و«آ.م.خ» طفل، وجدت عليه عدد من الصور تم إلتقاطها لهما حال تواجدهما صحبة طليقها المتهم بمنزله وذلك أثناء الاستحمام بحمام المنزل وهما مجردين من ملابسهما وكان يقوم بملامستهما .

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة وجخت له تهمة هتك العرض وأحالت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم

وجاء في منطوق الحكم أن الاستغلال الجنسي ونشر الأعمال الاباحية تمثل جميعها صور تتعارض مع القيم الإنسانية كغيرها من طرق الاتجار بالبشر وأنه يوجد اعداد لا حصر لها من الأطفال يتم استغلالهم جنسا لأغراض تجارية في الأعمال الاباحية المنحرفة والتي لها تأثير سلبي على الاطفال وتصويرهم باي وسيلة كانت سواء ممارسة حقيقة أو تصوير الاعضاء الجنسية لهم .