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كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تأجيل الدراسة، قائلا: «لا يوجد هناك أي كلام عن تأجيل الدراسة، وليس هناك تفكير في تأجيل الدراسة سواء في المدراس أو الجامعات».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»: «الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر من قبل، ولن يكون هناك أي تأجيل»، لافتا: «نتجه هذا العام لأن يكون هناك حضور فعلي سواء في المدارس أو الجامعات».

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «لا يجب أن يكون التعليم عن بعد هو الوسيلة الأساسية، وذلك لأن هناك شكوى كثيرة من أولياء الأمور عن تراجع مستوى الطلاب مع التعليم عن بعد وعدم الحضور الفعلي».

وأوضح: «نناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيورس كورونا ، لأن عملية تلقي اللقاح أصبحت سهلة وميسرة».