أخبار عاجلة

الخفاجي لـ آرتي: 3 ألوية أمريكية انسحبت من قاعدة عين الأسد في انتظار استكماله بنهاية العام -
مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش -
«موراي» يطلق نداء للبحث عن خاتم زواجه المسروق.. «كان مربوط فى الحذاء» -
اللجنة الوطنية لليونسكو تكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العربي الثاني للرياضيات -
«مياه القناة» تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء -
الصحف الإسبانية تشيد بكوماندوز الزمالك في كرة اليد بعد مباراة برشلونة -
مستشفى عين شمس التخصصي تعلن بدء أعمال عيادة تحضير زراعة الرئه لأول مرة في مصر -
نقيب المحامين ناعيا «النشار»: هرم من أهرامات المحاماة -
أسامة العزب يرحل عن مصر المقاصة بالتراضي -
نقل النواب : تثبيت أول قطار مونوريل في ذكري 6 أكتوبر إنجاز جديد للدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

متحدث يحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

Print
متحدث الحكومة يحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا متحدث يحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تأجيل الدراسة، قائلا: «لا يوجد هناك أي كلام عن تأجيل الدراسة، وليس هناك تفكير في تأجيل الدراسة سواء في المدراس أو الجامعات».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»: «الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر من قبل، ولن يكون هناك أي تأجيل»، لافتا: «نتجه هذا العام لأن يكون هناك حضور فعلي سواء في المدارس أو الجامعات».

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «لا يجب أن يكون التعليم عن بعد هو الوسيلة الأساسية، وذلك لأن هناك شكوى كثيرة من أولياء الأمور عن تراجع مستوى الطلاب مع التعليم عن بعد وعدم الحضور الفعلي».

وأوضح: «نناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيورس كورونا ، لأن عملية تلقي اللقاح أصبحت سهلة وميسرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تُصدر الدليل الاسترشادي لاستمرارية الأعمال في الجهات الحكومية

إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

إدارة بايدن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية