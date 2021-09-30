رئيس جامعة الملك خالد يكرّم الفائزين في مسابقات اليوم الوطني والمشاركين في البرامج والفعاليات

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"السلمي" نوه بأهمية العمل الجماعي والتحول الذي سيحدثه إطلاق استراتيجية عسير

رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الخميس، الحفل الختامي لفعاليات وبرامج اليوم الوطني الـ 91 وتكريم الفائزين في المسابقات، والمشاركين في البرامج والفعاليات، وذلك في المدينة الجامعية بقريقر، بحضور مدير عام تعليم عسير الدكتور أحمد خضران العُمري، وممثلي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وعددٍ من الجهات.

وأعرب السلمي في كلمته في الحفل عن سعادة الجامعة بأن أقامت برامج وفعاليات ومسابقات وطنية بالشراكة مع الجهات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن إقامة حفل اليوم الوطني الـ 91 الرئيس بالجامعة برعاية أمير المنطقة وبالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني تُعد خطوة موفقة، منوهًا بأهمية العمل الجماعي ذي الرؤية الاستراتيجية الموحدة، والتكامل بين الجهات لصناعة رؤية موحدة وأهداف مشتركة.

كما أكد السلمي أن من المنجزات المهمة التي تزامنت مع اليوم الوطني الـ 91 إطلاق سمو ولي العهد حفظه الله استراتيجية منطقة عسير، رافعًا الشكر للقيادة الرشيدة وأمير عسير على الجهود الكبيرة التي قادت إلى إعلان الاستراتيجية والتي ستمثل نقطة تحول تنموية في تاريخ المنطقة.

من جانب آخر، قال وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حامد البحيري "احتفالنا هذا العام باليوم الوطني الـ 91 كان مميزًا، حيث توحدت جهودنا مع شركائنا وزملائنا في قطاعات التعليم المختلفة في عسير لنكون أنموذجًا فريدًا من العمل المشترك الإبداعي".

ورفع البحيري شكره لرئيس الجامعة على تأكيده الدائم لتبني مفاهيم القيادة الاستراتيجية في الأعمال، وحثه المستمر على التنسيق المستمر بين جميع وحدات الجامعة، كما أشاد بتفاعل مختلف وحدات الجامعة وعملها ضمن منظومة واحدة.

واشتمل الحفل على تكريم الفائزين بجائزة جامعة الملك خالد لأفضل المشاركات الوطنية والتي حققت المركز الأول فيها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، إضافة إلى عددٍ من المسابقات المتنوعة التي أقامتها الجامعة، كما تم تكريم المشاركين في إنجاح فعاليات اليوم الوطني الـ 91 والبالغ عددهم أكثر من 250 من منسوبي ومنسوبات الجامعة.

وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات منها فيلم وأوبريت بعنوان "وطن الطموح"، وتم عرض إحصاءات البرامج والفعاليات والمشاركات.

يُذكر أن الجامعة شهدت خلال فترة الاحتفال باليوم الوطني تدشين برامج أكاديمية جديدة وأخرى تدريبية، إضافة إلى إطلاق العديد من المعارض والبرامج ومشروعات البحث والابتكار.

جامعة الملك خالد