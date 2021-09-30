الأشعة التداخلية تنقذ حياة مريضة بمستشفى جامعة كفرالشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق الأشعة التداخلية بمستشفى جامعة كفر الشيخ بقيادة الدكتور محمد صبرى الالفى، بإجراء حقن شرياني بنجاح لمريضة تعاني من نزيف دموي متكرر بالرئة بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية في عملية دقيقة تعد الأولى من نوعها في محافظة كفر الشيخ.

ويقول الدكتور محمد صبرى الالفى، مدرس مساعد الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي أن هذا الإجراء الدقيق يعد من أكثر عمليات الأشعة التداخلية تعقيدا لأنه يتطلب العديد من الحسابات التقديرية والقياسات للشرايين المتوسعة بالرئة حيث أن أي خطأ بسيط في هذه التقديرات قد يؤدي لمضاعفات خطيرة للمريض.

كما أشار الدكتور صبري أنه وبعد عودته من المملكة المتحدة في بعثة تدريبية قرر أن يقوم بنقل أحدث التقنيات العملية في مجال الأشعة التداخلية لمحافظة كفر الشيخ بصفته أحد أبنائها، وقد حضرت المريضة للمستشفى الجامعي وهي في حالة صحية سيئة وتعاني من سعال دموي متكرر وتم عرض الحالة على الاستاذ الدكتور هاني حسين أستاذ الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي وتقرر إجراء الفحوصات اللازمة وتم تشخيص الحالة على أنها توسع في الشريان القصبي ونزيف دموي متكرر بالرئة.

ومن ثم تحويل المريضة لوحدة الأشعة التداخلية غلق الشريان التمدد باستخدام حبيبات احتشائية دقيقة.

وهذا وقد تمت العملية في وحدة القسطرة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي وخرجت المريضة من المستشفى في نفس اليوم بعد التأكد من استقرار حالتها الصحية.

وصرح الأستاذ الدكتور طارق عبدالباقي رئيس قسم جراحة المسالك والمشرف على قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي أن قسم الأشعة قد شهد خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من التطوير على مستوى التقنيات الحديثة وإجراء العديد من الفحوصات والتدخلات المتقدمة. وتوجه الفريق الطبي بالشكر للأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ والأستاذ الدكتور محمد عبدالعال والأستاذ الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفى الجامعي على دعمهم الكامل للهيئة الطبية وجهودهم في تحسين جودة الخدمة لرعاية المرضى بالمستشفى الجامعي.