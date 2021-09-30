كريم صبري : تكميم المعدة من العمليات المميزة لإنقاص الوزن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة لا تستغرق أكثر من ساعة في الأوزان العالية، مشيرًا إلى أن عمليات إنقاص الوزن تعالج جميع تبعات زيادة الوزن .

وأضاف «كريم صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن عملية التكميم مناسبة لمريض السمنة الذي يزيد وزنه على 100 كيلو، خاصة إذا كان صغيرا في السن.

وتابع كريم صبري أن التكميم من العمليات الآمنة تمامًا والفعالة في إنقاص الوزن، ويجب أن تجرى في مكان متخصص ومتمكن في اجراء العملية.

وأشار استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس إلى أن تكميم المعدة من العمليات المميزة التي تجرى من خلال فتحات صغير لا تزيد عن 5 ملي، من خلال المنظار، والاقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن الخروج من العملية بعد يوم من إجراء العملية، وممارسة الحياة بعد يوم أو يومين من إجراء العملية.