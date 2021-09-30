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أنتهت محافظة الجيزة من أعمال رصف وتوسعه محور خاتم المرسلين بطول ٣ كم الرابط بين طريقي ترعة الزمر وشارع ترسا في اطار تنفيذ محور محمد أنور السادات والذي من المقرر ان يكون بديلاً لشارع الأهرام خلال القيام بأعمال غلق الشارع خلال الاسابيع المقبلة لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق والذي من المقرر ان يتم تنفيذ محطاته بطول شارع الاهرام وحتي حدائق الاهرام والرماية ومساكن الضباط وحي الأشجار .

ويسع محور خاتم مرسلين حاليا إلى ٦ حارات مرورية وحارة بطيئة لإنتظار السيارات بالاضافه إلى ارصفه للمشاة وجزيرة وسطي كما تم دعمه بمساحات خضراء وأشجار ولافتات مرورية وأعمدة انارة ليد وجمالية لإضفاء المظهر الحضاري عليه .

ويذكر ان المحور كان يسع إلى ٣ حارات مرورية على الأكثر وحارتين مروريه في بعض القطاعات الأخري وكان هناك معاناة كبيرة من المواطنين لإستخدامة لوجود تعديات للمنشات التجارية وعقارات مقامة بالمخالفة بمسار خيث قامت المحافظة بإزالة كافة المخالفات وتوسعة الطريق بالاضافه إلى انشاء كوبري بنهاية المحور يربط بين خاتم المرسلين وشارع ترسا ليكون اضافه جديدة لشبكة الطرق الجديدة بمحافظة الجيزة. ..

يختصر المحور المسافه المقطوعه للرحله لتصل إلى ٥ دقائق فقط على الاكثر للوصول إلى شارع ترسا واستكمال المسار البديل لشارع الاهرام .