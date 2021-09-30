تدشين المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بشمال سيناء

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دشنت وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العريش، المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «بر أمان»، لرعاية صغار صيادي الأسماك بمحافظة شمال سيناء، والتي تنفذها الوزارة بالشراكة مع صندوق تحيا مصر وهيئة الثروة السمكية، بحضور الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، وسعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت القباج علي أن المرحلة الثالثة تشمل بحيرتي ناصر بأسوان والبردويل بشمال سيناء، ويستفيد منها 7 آلاف و707 صيادًا، من بينهم 4 الآف صيادًا ببحيرة البردويل، حيث تم تسليم صيادي المحافظة أدوات ومستلزمات الصيد بالمجان «بدل صيد-كزلوك-شباك الصيد».

أشارت القباج إلي أن مبادرة «بر أمان» تنقسم إلى عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى المستفيدين ببحيرات الريان، ادكو، مريوط، والمنزلة، أما المرحلة الثانية فشملت بحيرات البرلس والمرة والتمساح، أما المرحلة تشمل بحيرتي ناصر والبردويل، والرابعة تشمل صيادي نهر النيل .

لفتت إلي أن المبادرة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية ، لرعاية نحو 42 ألف صياد تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث رصد لها صندوق تحيا مصر مبلغ 50 مليون جنيه ووزارة التضامن 100 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية للمبادرة 150 مليون جنيه.

أشارت القباج الي أن محافظة شمال سيناء في القلب ، وأن الوزارة تدعم صيادي شمال سيناء نظرًا لفترات التوقف في بحيرة البردويل لتطويرها، وايقاف الصيد في عدد من المناطق الاخري بالمحافظة للظروف التي تشهدها، لافتة الي دعم الصيادين وجمعيات صائدي الاسماك.

قالت القباج أن الوزارة ستتحمل نسبة 50% من التأمينات المتاخرة علي الصيادين في العام الذي توقف فيه الصيد بشمال سيناء، بجانب استهداف 23 الف اسرة في برنامج تكافل وكرامة علي عدة مراحل ، وتمكين السيدات اقتصاديا من خلال مبادرة انوال ، وتوفير الاغنام والمواشي، بالاضافة الي الوحدات الاقتصاديىة سواء معاصر الزيتون وتجفيف الفواكه وتجميع الالبان، لافته الي انه بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري تم تجديد 100 مدرسة بشمال سيناء، وتدعيم 14 حضانه ، فضلًا عن توزيع 5 الاف حقيبة مدرسية علي طلاب المدارس.

بدوره وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا علي الموافقة علي جميع مطالب أبناء شمال سيناء، واستثناء المحافظة من بعض الضوابط المحددة في عدد من الطلبات المقدمة للوزارة.

وثمن المحافظ دور وزيرة لتضامن الاجتماعي في لقاء الصيادين واسر الشهداء والمصابين كلا علي حدة ، بدون وجود أي فئات أخري، للاستماع الي المطالب والمشكلات والعمل علي حلها.

أكد المحافظ علي الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة شمال سيناء، حيث أن الوزارة تنفذ عدد من المبادرات المتنوعة لرعاية المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر فقرًا.

حضر تدشين المبادرة كلا من الدكتورة ميرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، محمد جابر حامد، مستشار الوزارة للمبادرات الرئاسية ، طارق محمد حسانين، مدير مكتب الوزيرة، ايمن عبد الموجود، مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات العمل الأهلي، رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مني حسن محمد، استشاري مشروع وهي بالوزارة، تامر سامي محمد، مدير عام الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل، سامي الهواري، مدير عام منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، عاطف صلاح مجاهد، مدير عام المصايد بالهيئة، شكري سالمان، مدير عام بحيرة البردويل، رؤساء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة البردويل.