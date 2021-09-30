27 ألف مستفيد من خدمة العيادات بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال خلال 8 أشهر

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مراجعو "الأسنان" بلغوا 2001 وقسم الأشعة أجرى 24286 فحصاً

أجرى مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، خلال الثمانية أشهر الأولى من عام (2021 م)، ما يقارب (242874) فحصاً مخبرياً.

كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (27716) مستفيداً، وعدد مراجعي عيادة الأسنان (2001) مستفيد، وقام قسم الأشعة بعمل (24286) فحصاً خلال الفترة نفسها.

وأوضحت "صحة عسير" أن المستشفى نفذ عبر فريق الرعاية المنزلية (195) زيارة للمرضى، إضافة إلى إجراء (3773) عملية جراحية فيما بلغت عمليات جراحة اليوم الواحد (785) عملية، وبلغ عدد زيارات عيادة السكري (2429) زيارة، فيما بلغ عدد زوار مركز اضطرابات النمو (2611) مستفيداً.

وقالت "صحة عسير" إن جلسات العلاج الطبيعي بلغت (5056) جلسات، كما شهد المستشفى (3451) حالة ولادة.

وفي مجال التغذية تم تقديم (249064) وجبة غذائية.صحة عسير وزارة الصحة