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«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

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«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس «الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، إن المواطن عليه أن يستمر في ارتداء الملابس الصيفية، ويتخذ بعض الاجراءات الاحترازية مثل عدم تشغيل المراوح طوال اليوم، خاصة ان هناك نسمات من البرودة تحدث ليلاً.

وتابع «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المواطن سيشعر بالبرودة بشكل كبير في نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر من عدم تشغيل التكيفيات ليلاً لعدم الإصابة بالبرد.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لتكوين شبورة مائية على الطرق مبكرًا، ولذلك يجب أن يكون عبور المشاة من الطرق المخصصة، خاصة على الطرق السريعة.

المصرى اليوم

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