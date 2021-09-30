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متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

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متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن لديها احتياطي أمن ومحترم من الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لوجود احتياطي يتخطى الـ25%، ليس هذا فقط بل نعم لعلى انت يكون التوزيع الكهربائي على درجة عالية من الجودة والاستقرار من خلال التحول من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية.

ولفت «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إلى أن مركز التحكم الآلي الذي أفتتح مؤخرًا هو أول المراكز الآلية في التوزيع، وهذا التطور يحدث لأول مرة.

وتابع: «من المخطط إنشاء 47 مركز تحكم آلي في شبكات التوزيع، بهدف الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وتقليل الأعطال التي قد تحدث، لأن التحكم الآلي يقوم بالتبديل من مصدر تغذية لآخر بطريقة آلية، حال حدوث عطل مفاجئ، حتى لا يحدث انقطاع كهربائي لدى المشترك».

المصرى اليوم

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